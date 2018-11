Olieprisen fortsætter fald efter sanktioner mod Iran

Prisen på en tønde råolie fortsætter med at sive, efter at amerikanerne har valgt at genindføre sanktioner mod Iran, hvilket også landets olieeksport.

Overfor Reuters anfører analytikere, at en nedgang i den økonomiske vækst i de kommende måneder kommer til at presse efterspørgslen - men at det trods alt er positivt, at otte lande fortsat kan importere olie fra Iran uden repressalier fra USA.

Mens sanktionerne trådte i kraft mandag, har Washington givet de otte lande - Kina, Indien, Sydkorea, Japan, Italien, Grækenland, Taiwan og Tyrkiet - 180 dage til at importere olie i. Og da landene er de største olieindkøbere i Iran, vil eksporten altså kunne fortsætte en rum tid endnu.

Jameel Ahmad, råvareanalytiker hos FXTM, siger til Reuters, at "sanktionerne mod Iran er blevet prissat af markederne", og at han "i stedet fokuserer mere på det globale usikkerhed, der tynger de økonomiske udsigter. "

Analytikeren tilføjede, at afmatningen i den globale væksten og dermed efterspørgslen efter brændstof er en større "risiko for olie i de kommende måneder."

Tirsdag morgen ligger prisen på en tønde Nordsøolie på 72,89 dollar mod 74,14 dollar kort efter klokken 17.

En tønde WTI-olie koster 62,85 dollar mod 63,75 dollar mandag eftermiddag.

Tirsdag morgen koster en troy ounce guld 1229,57 dollar mod 1231,17 dollar mandag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6181 dollar mod 6193,50 dollar mandag eftermiddag.

Nu er sanktionerne mod Iran en realitet

USA undtager otte lande fra Iran-sanktioner

/ritzau/FINANS