Analysechef: Iran-sanktioner kan sende olieprisen over 120 dollars

De amerikanske sanktioner mod Iran kan få olieprisen til at stige betragteligt. Det vurderer råvareanalysechef i SEB, Bjarne Schieldrop, over for Dagens Næringsliv.

Et ikke usandsynligt scenarie er ifølge analytikeren, at Iran indfører et olieembargo, som et resultat af de amerikanske sanktioner mod landet. Lykkes det samtidig Iran at overtale Irak, som landet er på god fod med, til at følge trop for en periode, vil det få olieprisen til at tordne op.

"Hvis Iran bestemmer sig for at spille hardball med USA, og giver Trump det, han beder om – Ingen iransk eksport – så har Iran fortsat en daglig eksport på omkring 2,5 mio. tønder flydende kulbrinter, som kan stoppes, som er ekstremt meget. Det vil definitivt drive olieprisen til 120 dollars per tønde eller højere i dagens marked," siger Bjarne Schieldrop til Dagens Næringsliv.

Råvareanalysechefen mener, at spekulationerne om en oliepris på over 100 dollars, inden året er omme, til en vis grad er berettiget, fordi mere og mere produktion forsvinder fra Iran og Venezuela.

SEB har dog en forventning om en oliepris på 80–85 dollars for resten af året, og 85 dollars i gennemsnit for 2019 og 2020.

Nu er sanktionerne mod Iran en realitet

USA undtager otte lande fra Iran-sanktioner