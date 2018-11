Gunvor forventer loft over olieprisstigninger i 2019

Verdens førende olielande er ikke interesseret i alt for høje oliepriser, og det vil lægge et loft over olieprisen på omkring 75 dollars per tønde i 2019. Sådan lyder vurderingen fra et af verdens største handelshuse Gunvor ifølge Reuters.

"Bortset fra få nationer, som måske er mindre vigtige end Rusland og Saudi Arabien volumenmæssig, kan jeg ikke se, at nogen ønsker (en pris på) 85 dollars," siger Gunvors CEO, Torbjorn Tornqvist, ifølge Reuters.

Stiger olieprisen til 85 dollars, kan det sætte gang i flere faktorer, som olielandene ikke ønsker sig, siger han. Frygten er bl.a., at efterspørgslen svækkes og overproduktion.

Torbjorn Tornqvist siger samtidig, at han forventer en fortsat stærk efterspørgsel på svovlrigt brændstof i 2019, selvom de kommende IMO-krav træder i kraft i 2020, hvor andelen af svovl i udstødningen ikke må være over 0,5 pct. medmindre skibet har installeret en scrubber, der kan rense røgen.

Scrubberne vil nemlig holde hånden under efterspørgslen på svovlrigt brændstof, mener Torbjorn Tornqvist.

