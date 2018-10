Verdens største værft får underskud i tredje kvartal

Verdens største værft Hyundai Heavy Industrien gik fra plus til minus i tredje kvartal i år, hvor værftsgruppen måtte levere et underskud på 23,1 mia. won svarende til 20,2 mio. dollars.

Det var en tilbagegang i forhold til samme periode sidste år, hvor overskuddet lå på 182 mia. won.

Ifølge flere medier peger værftsgruppen på, at stigende stålpriser samt strafbøder for forsinkede leveringer er årsagerne til, at kvartalet endte i rødt.

Driftsresultatet for Hyundai Heavy Industries lå på 28,9 mia. won i tredje kvartal, et fald på 56 pct. i forhold til tredje kvartal 2017.

