Sydkoreansk vagthund advarer værfter om kortvarigt ordreopsving

Sydkoranske værfter skal blive ved med at skærpe deres virksomhed trods en stigning i ordrer. Sådan advarer chefen for landets finanstilsyn, South Korea's Financial Services Commission, ifølge Fairplay.

De mange nye ordrer risikerer nemlig blot at være en kortvarig tendens, sagde Choi Jong-ku på en konference med henvisning til de mange LNG-skibe, som de tre største værfter i landet har modtaget ordrer på. DSME skal eksempelvis bygge 40 af de i alt 100 nye skibe.

"Det nylige boom i nybygningsordrer bør blive set i en kontekst af en midlertidig trend på LNG-ordrer," sagde han.

For nylig fortalte DSME investorerne, at værftet forventer at sælge LNG-skibe for 4,4 mia. dollars, svarende til 28,3 mia. kr. Da værftet forventer, at det samlede salg lander på 8,7 mia. dollars, vil salget af LNG-skibe udgøre over halvdelen af årets omsætning.

Men selv om ordrerne stiger, er skibspriserne ikke kommet med op, mens handelskrigen mellem USA og Kina skaber usikkerhed og stålpriserne stiger. Alt sammen noget, der lægger pres på værfternes marginer.

For at støtte industrien vil tilsynet lave nye politikker for finansiering og direktiver om restrukturering, sagde han.

LNG-skibe udgør snart størstedelen af ordrebogen hos sydkoreansk værft

Så meget kan HMM få i statsstøtte i år

Tre sydkoreanske værfter skal levere HMM's kæmpeordre