Amerikansk olieselskab satser milliarder på kinesisk LNG-marked

Det amerikanske olieselskab Exxonmobil planlægger ifølge Reuters at opføre en importterminal for LNG i Kina, som er verdens hurtigst voksende marked for gassen.

Opbevarings- og distributionskontoret bliver selskabets første terminal på fastlandet, og planen er, at den skal bygge bro mellem det kinesiske marked og den amerikanske virksomheds milliardinvesteringer i LNG-produktion i lande som Mozambique og Papua New Guinea.

En kombination, som ifølge en unavngiven Exxon-chef vil sikre et stabilt eksportpunkt for selskabets LNG i årtier, skriver Reuters.

Kina står allerede fra næste år til at blive verdens største importør af naturgas, og ifølge et estimat fra den kinesiske konsulentvirksomhed SIA Energy vil landets LNG-import stige med 70 procent frem mod 2020 fra omkring 38 millioner ton sidste år.

Indtil videre er BP Plc det eneste udenlandske olieselskab med en stor post i en kinesisk LNG-terminal.

Udover LNG-terminalen har Exxon også – som det andet udenlandske selskab i verden - fået godkendelse til en selvejet kemisk fabrik i Kina uden en lokal sponsor.



Den samlede regning for terminalen og anlægget vil løbe op i omkring 9 mia. dollars, svarende til ca. 58 mia. kr., estimerer konsulentvirksomheden IHS Markit ifølge Reuters.

Undgår kinesisk told

Samtidig har Exxons planer den sidegevinst, at selskabet umiddelbart undgår toldtariffer, som er et varmt emne i en tid med handelskrig imellem USA og Kina.

Ifølge Reuters bliver Exxons massive LNG-projekter i Papua New Guinea og Mozambique nemlig ikke ramt af den told, Kina har lagt på amerikansk gas i forbindelse med handelskonflikten mellem de to lande.

Afhængigt af, hvordan handelskrigen udvikler sig, kan det dog ændre sig, og Kina har tidligere meldt ud, at de vil svare igen på fremtidige toldsatser fra Trump-administrationen.

Exxon har endnu ikke offentliggjort navnet på deres partner i importterminalen, men det statsejede kinesiske energiselskab Guangdong Yuedian Group skriver ifølge Reuters på deres hjemmeside, at de vil være en del af projektet.

