Få måneder tilbage af innovationsprojekt i shipping: Flere grønne løsninger fundet

Blue INNOship kom til verden for 3,5 år siden, og nu er der knap et halvt år tilbage af projektet, hvor virksomheder sammen med INNOship har arbejdet for at udvikle grønne lsøninger til industrien.

Blandt andet har nedbringning af svovl og CO2-udslip været en del af projekterne.

"Projekterne har haft vidt forskelligt fokus, nogle går i detaljer med en teknisk udfordring, andre tegner brede perspektiver, men fællestrækkene er, at det kan lade sig gøre at nedbringe emissioner markant, og det på flere fronter, hvor dansk innovation og tekniske løsninger kan gøre en forskel globalt," siger Magnus Gary, sekretariatschef for Blue INNOship, i en meddelelse.

Blue INNOship har haft 120 mio. kroner i ryggen fra blandt andet Innovationsfornden og Den Danske Maritime Fond.

Et af de 16 projekter, pengene er gået til, er et design og foretningsplan for en ny katamaranfærge til lastbiler, der åbner i hele skibssiden og nedsætter transportomkostningen pr. trailer godt 40 pct. og CO-udslippet pr. trailer med 70 pct.

Når Blue INNOship afsluttes ved udgangen af marts 2019, er det planen, at et selskab med navnet ShippingLab skal tage over. Det forudsætter dog, at der findes 90 mio. kroner i kapital til at fortsætte innovationsprojekterne.

De selskaber, der har været med i Blue INNOship som partnere er: A.P. Moller-Maersk, A2SEA, Alfa Laval Aalborg, Automation Lab, Bureau Veritas, CBS, Claus Kruse IVS, Clean Combustion, Dansk Analyse, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Danske Maritime, DTU, Eltronic, Esmar Engineering, Esvagt, FORCE Technology, Haldor Topsøe, Hempel, J. Lauritzen, Kosan Crisplant, Lloyd's Register, LR Marine, MacGregor, MAN Energy Solutions, MOE Tetraplan, Moving Energy, OSK-ShipTech, Principia North, Propeller Control ApS, SIMAC, Syddansk Universitet, TORM, Transmar, Umicore, Vessel Performance Solutions, Wärtsilä Lyngsø Marine og Aalborg Universitet.

140 maritime millioner søger ny ejer

Nyt initiativ skal kickstarte Green Ship of the Future

Dansk maritim industri sammen om grønt projekt