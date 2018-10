Kongsberg øjner milliardmarked i cybersikkerhed for shipping

I løbet af de kommende fem år bliver driften af titusindvis af skibe digitaliseret, og det betyder, at risikoen for cyberangreb mod shippingbranchen stiger.

Derfor vurderer Kongsberg Digital, at markedet for sikkerhedsløsninger i shipping vil vokse med milliarder i de kommende år.

"Om fem år tror vi, at 30-40 pct. af den totale verdensflåde vil være digitaliseret, så de vil være udsat for mere avancerede cyberangreb," siger Vigleik Takle, der er kommerciel direktør hos Kongsberg Digital i et interview med Dagens Næringsliv.

Sammen med revisionshuset KPMG er Kongsberg Digital i gang med at udvikle og tilbyde forskellige cybersikkerhedsløsninger til sine kunder i shippingindustrien. I forvejen har Kongsberg Digital udstyr på omkring 20.000 skibe, og de skibe vil leverandøren gerne sælge sikkerhedsløsninger til med back-to-back-løsninger.

Vigleik Takle vurderer over for avisen, at de kommende års forventede større brug af autonome skibe også vil føre til vækst i salget af sikkerhedsløninger.

