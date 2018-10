Singapore forbereder sig på 2020 med fire store projekter

De singaporeanske havnemyndigheder har lagt en plan for, hvordan havnen og dermed rederne, der sejler på havnen, og bunkerleverandørerne i havnen bliver klar til 2020 og de globale svovlkrav.

For det første vil havnemyndighederne, MPA, halvvejs inde i 2019 offentliggøre en liste over de bunkerleverandører, der leverer korrekt brændstof. Det vil sige forskellige typer af lavsvolholdigt brændstof.

"Adskillige bunkerleverandører og olieselskaber herunder Shell, ExxonMobil og BP har også bekræftet, at de vil være klar til at levere det korrekte 0,5 pct. brændstof fra 1. januar 2020," skriver MPA i sin plan.

Det andet store projekt går ud på at gøre det nemmere at tanke LNG i Singapore. Det betyder blandt andet, at MPA er trådt ind i sammenslutningen SEA/LNG, som arbejder for udbredelsen af LNG, og at der er blevet afsat fem mio. singapore dollars for at understøtte brugen af LNG.

Det tredje projekt er allerede i gang. MPA har gjort det obligatorisk at bruge masseflowmetre i Singapore, og den politik fortsætter. Samtidig bliver der indført en elektronisk udgave af det vigtige dokument mellem leverandører og redere, bunker delivery note, i løbet af efteråret.

Som det sidste initiativ forud for 2020 har MPA indgået et samarbejde med den singaporeanske rederiforening SSA, som i en arbejdsgruppe vil arbejde for at øge gennemsigtigheden i forsyningskæden for bunker.

Dårlig bunker kan fremrykke omstilling i bunkerbranchen

Bekymrede shippingtopfolk: Branchen uforberedt på globale udfordringer

Dårlig bunker kan fremrykke omstilling i bunkerbranchen