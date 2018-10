Størstedelen af raffinaderier vil producere heavyfuel i 2020

60 pct. af raffinaderierne vil i 2020 stadig producere heavy fuel, selvom størstedelen af verdens skibe til den tid vil sejle på lavsvovlholdigt brændstof.

Det viser en opgørelse, Reuters har foretaget blandt 33 af verdens store raffinaderier.

"Selvom efterspørgslen på heavyfuel olie for skibe forventes at falde betydeligt i 2020, vil efterspørgslen på olien til generel strømgeneration og fra generelle forbrugere fortsat være til stede," lyder det fra Japans næststørste raffainderi Idemitsu Kosan til Reuters.

Selvom over halvdelen af raffinaderierne fortsat vil producere det tunge brændstof efter 2020, vil de fleste alligevel begrænse produktionen af heavyfuel, siger 70 pct. af de adspurgte til Reuters. Flere peger på, at produktionen vil være betydeligt lavere fra 2022.

Den italienske raffinaderigruppe Eni lægger vægt på, at selskabet "vil producere en minimal mængde HSFO bare for at tilfredsstille markedets efterspørgsel til skibe, som vil have scrubbere installeret ombord."

