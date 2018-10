Wärtsilä deler forretningen op i shipping og energi

Finske Wärtsilä, som blandt andet leverer scrubbere, motorer og ballastvandssystemer til shippingindustrien, deler i en ny reorganisering virksomheden op i de to forretningsområder, Marine Business og Energy Business. Det skriver selskabet i en børsmeddelelse.

Med den nye organisationsstruktur, der træder i kraft 1. januar 2019, vil Roger Holm, som i øjeblikket er direktør for Marine Solutions, stå i spidsen for Wärtsilä Marine Business. Den nuværende direktør for Energy Solutions, Marco Wirén, bliver direktør for Wärtsila Energy Business.

Reorganiseringen skal ifølge Wärtsiläs CEO, Jaako Eskola, bidrage til at realisere virksomhedens langsigtede vækstmål ved blandt andet at forbedre kundeoplevelsen:

"At udvikle stærkere partnerskaber med vores kunder og give dem en større værdi er essentielt for at nå vores langsigtede mål om profitabel vækst. Jeg er overbevist om, at denne forandring vil sikre hurtigere udvikling af innovative løsninger og services og en bedre kundeoplevelse; hvilket vil styrke vores position som global leder i helhedsløsninger for marine- og energimarkedet yderligere," udtaler han.

Wärtsilä Marine Business beskæftiger omkring 13.100 medarbejdere, mens Wärtsilä Energy Business vil have 5.500 ansatte. Nettosalget i marineforretning i de 12 måneder, der blev afsluttet 30. juni 2018, løb op i 2,7 mia. euro.

