Kina afviser forbud mod åbne scrubbere

Det er forkert, at Kina er på vej med et forbud mod åbne scrubbere. Det understreger den kinesiske maritime sikkerhedsstyrelse, China's Maritime Safety Administration, over for Lloyd's List efter spekulationer om, hvorvidt landet var på vej med en afvisning af scrubbertypen.

Så længe udstyret lever op til de eksisterende standarder godkendt af IMO, så er de ikke "noget problem", sagde en talsperson til mediet.

Rygterne om et kommende forbud, når Kina til næste år indfører strengere svovlregler i landets farvande, blev sat i gang efter kommentarer fra Dr. Xie Xie, der er leder af et forskningsinstitut for søtransport i Kinas transportministerium. På en konference i Hongkong satte han ifølge mediet Splash spørgsmålstegn ved accepten af åbne scrubbere. Over for Lloyd's List understreger han nu, at hans kommentar udelukkende stod for egen regning og ikke var et officielt udsagn.

Der har været flere diskussioner om åbne scrubbere, som udleder vaskevandet, der er blevet brugt til at renske røgen for svovl, i vandet i stedet for at opsamle det i havnene. Iagttagere mener, at man dermed forurener vandmiljøet i stedet for luften, og det har fået flere til at lufte ideen om fremtidige forbud mod at sejle med de åbne scrubbere.

I øjeblikket investerer flere store rederier i scrubbere. En del er såkaldte hybridscrubbere, som både kan sejle i open loop og closed loop. Det gælder bl.a. Torm, som har investeret i hybrid-modellen, mens tyske Oldendorff har valgt at gå med den åbne model.

Kina overvejer forbud mod åbne scrubbere

Star Bulk vælger scrubbere til hele flåden

Maersk Line vil alligevel have scrubbere