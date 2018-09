IEA vender på en tallerken og tror nu på stigende oliepris

Energibureauet IEA er på kort tid vendt på en tallerken i forhold til oliemarkedet.

I sin august-rapport var IEA's budskab, at oliemarkedet stod over for en afkøling. Men bare en måned senere er den spådom blevet ændret. Nu tror IEA, at oliemarkedet vil stige yderligere, efter at prisen på en tønde nordsøolie er steget med over 11 pct. siden midten af august. Det er der primært to årsager til, skriver IEA i sin september-rapport.

"Hvis eksporten fra Iran og Venezuela fortsætter med at falde, kan markederne stramme til, og olieprisen kan stige," skriver IEA.

IEA fastholder sin forventning for væksten i den globale olieefterspørgsmål i 2018 og 2019 på henholdsvis 1,4 og 1,5 millioner tønder om dagen. Bureauet peger bl.a. på, at væksten aftog i andet kvartal på grund af svagere efterspørgsel fra Asien og OECD-lande.

Investorerne presser olieindustrien: Hvornår topper det globale olieforbrug?

Olien genvinder lidt af det tabte fra katastrofeonsdag