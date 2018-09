Stigende oliepris løfter olieselskaber med milliarder

Det seneste års boom i olieprisen har polstret olieselskaberne med samlet set flere hundrede milliarder mere, end de havde budgetteret med. Det viser en rundspørge, som mæglehuset Pareto har foretaget blandt 40 olieselskaber, skriver Dagens Næringsliv.

Olieprisen kollapsede i 2014 og har de seneste år danset mellem 27 og 50 dollars per tønde. Men i efteråret 2017 begyndte olieprisen så for alvor at klatre opad og ligger nu i ca. 78 dollars per tønde. Det er selvsagt godt nyt for olieselskaberne, hvilket Paretos rundspørge understøtter.

"Olieselskaberne budgetterede med en oliepris på 51 dollar per tønde sidste år. Det betyder, at de på grund olieprisstigningen har 45 mia. dollars mere i frie pengestrømmme i år, end de budgetterede med i 2018," siger olieserviceanalytiker Fredrik Stene i Pareto til Dagens Næringsliv.

Klar til at investere

Ifølge Paretos rundespørge er de ekstra penge ikke blevet brugt, fordi olieselskabernes budgetter har været tilpasset en oliepris på 51 dollars per tønde. Men spørger man Pareto, er tendensen nu, at olieselskaberne er klar til at investere.

"Nu har olieprisen holdt sig høj så længe, at olieselskaberne har fået det overblik, de har brug for at turde at satse," siger olieserviceanalytiker Christopher Mo Dege i Pareto til Dagens Næringsliv.

Pareto forventer, at det vil gavne de såkaldte olieserviceselskaber, som hjælper olieselskaberne med at lede efter olie og selve produktionen.

Særligt de selskaber, som befinder sig tidligt i værdikæden såsom seismik- og rigselskaber, vil få gavn af den øgede investeringslyst fra olieselskaberne, vurderer de.

