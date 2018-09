Hyundai-ansatte vil strejke i sympati med offshore-kollegaer

Ansatte på sydkoreanske Hyundai Heavy Industries, som er verdens største værft, vil onsdag strejke i flere timer i protest over behandlingen af deres kollegaer i offshore-divisionen. Det skriver det koreanske nyhedsbureau Yonhap.

Hyundai Heavy Industries presses af, at værftet ikke har modtaget en ordre i over 48 måneder. Derfor forsøger værftet at indgå aftaler om frivillige aftrædelser og presser på for at lande en ordning om orlov uden løn for de medarbejdere, der er tilovers i offshore-delen.

Men det møder nu kritik hos de øvrige, organiserede ansatte. De planlægger derfor at lægge værktøjet fra sig i fire timer i morgen, onsdag, på et værft i byen Ulsan, fortæller en unavngiven fagforeningsrepræsentant til Yonhap. Ledelsen i Hyundai Heavy Industries udtrykker ifølge Yonhap ærgrelse over den planlagte strejke, fordi den sker i en tid, hvor selskabet forsøger at "normalisere forretningen på trods af et svindende marked", skriver nyhedsbureauet.

I sidste uge kom topchefen for Hyundai Heavy Industries, Kang Hwan-goo, med en appel til de mange ansatte på skibsværftet om at "ofre sig og afgive indrømmelser" for at komme ud af krisen.

"Det er nok umuligt at fastholde offshore-forretningen, med mindre de ansatte er villige til at ofre sig og indgå indrømmelser," sagde CEO Kang Hwan-goo ifølge Yonhap.

Det er kun to uger siden, at 12.000 medarbejdere på Hyundai Heavy Industries nedlagde arbejdet i flere dage i protest over den aktuelle restruktureringsplan, som bl.a. vil skære jobs i den nødlidende offshore-division.

