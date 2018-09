Japanske værfter har brug for mindre stål de kommende år

De japanske skibsværfter i The Shipbuilders Association of Japan har sænket efterspørgslen på kulfiberstærkt stål, såkaldt carbon steel, for regnskabsåret 2018-2019 på grund af et fald i nybygningsordrer. Det skriver Platts.

Medlemmerne af sammenslutningen har nu brug for 3,1 megaton af ordinært carbon steel i det indeværende regnskabsår. Det svarer til et fald på 3 pct. i forhold til sidste år og er 6,8 lavere end seneste prognose i april.

De japanske værfter fik nye skibsordrer for i alt 2,15 mio. bruttoton i perioden fra april til juli, en tilbagegang på 32,2 pct. i forhold til sidste år.

Værfternes ordrebog udgjorde 501 skibe ved slutningen af juli, svarende til 25,54 mio. bruttoton, et fald på 7,3 pct. fra sidste år målt på bruttoton.

