Alfa Laval henter ordrer på 80 miljøsystemer

Alfa Laval har fået en stor ordre på systemer til rensning af ballastvand i bogen.

Danske Torm og japanske NYK har bestilt systemer til deres flåder og har sammenlagt afgivet ordre på 80 systemer. Det er de seneste i et år, hvor Alfa Laval generelt har oplevet i alt ti store bestillinger på miljøteknologien, skriver producenten i en pressemeddelelse.

Alfa Laval har også i 2017 leveret systemer til Torm, og nu fortsætter samarbejdet.

"Baseret på en grundig evaluering af løsninger på markedet og vores erfaringer med Pureballast 3 Ex ombord, har vi tillid til, at Alfa Laval er det rigtige valg for ballastvandtankene på vores tankskibe," siger Jesper S. Jensen, der er head of technical division i Torm, i meddelelsen.

Lederen af Alfa Lavals marinedivision, Peter Leifland, siger om ordren til Torm:

"Det faktum, at en af aftalerne inkluderer vores nye Alfa Laval Pureballast forbindelsesenhed understreger den store interesse i løsninger, der understøtter data på præstationer."

Alfa Laval har tidligere på året fortalt, at der efter års tøven omsider var gang i markedet for salg af systemer til rensning af ballastvand. Producentens skøn er, at der fra 2017 og frem til 2025 skal installeres 20.000 systemer på den globale flåde.

