Djibouti får lang næse af britisk domstol i strid om havneterminal

Djibouitis regering har lidt et nederlag i den britiske højesteret i en langvarig strid med den Dubai-baserede havneoperatør DP World om en containerterminal i det østafrikanske land.

Striden bunder i, at Djibouti i februar ophævede en 30-årig koncessionsaftale af havneterminalen Doraleh Container Terminal, mens DP World og dets medarbejdere blev bortvist fra landet.

En afgørelse fra High Court of England & Wales giver nu Djiboutis havneselskab Port de Djibouti forbud mod at annullere koncessionsaftalen. Desuden får Port de Djibouti forbud mod at fjerne direktører udpeget af DP World fra Doraleh Container Terminal, skriver myndighederne i Dubai, som ejer DP World, i en pressemeddelelse

Hvis Djiboutis regering og Port de Djibouti ikke overholder højesterets afgørelse, vil det blive opfattet som foragt for retten og kan resultere i en bøde eller beslaglæggelse af aktiver. Port de Djibouti er af højesteretten blevet bedt om at præsentere sit forsvar 14. september.

Det er anden gang, at DP World får medhold i de britiske domstole. For en måned siden gav London Court of International Arbitration DP World medhold i sagen. Regeringen i Djibouti sagde umiddelbart efter dommen, at man ikke anerkendte udfaldet af voldgiftssagen.

Det østafrikanske land har tidligere åbnet for en kompensation til DP World for at lægge striden på hylden. Havneselskabet har dog tidligere afvist al snak om et forlig uden for retssystemet.

