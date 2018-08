Offshore-vindmøller og havne luner hos Cowi

Det danske ingeniør- og rådgivningsfirma Cowi har øget sin indtjening med over 60 procent i første halvår, og ordrebogen har aldrig været større, fremgår det af en meddelelse fra selskabet.

Omsætningen er landet på 3,2 mia. kroner, eller seks pct. mere end samme periode sidste år, hvilket bl.a. skyldes opgaver inden for havne- og vindmølleområderne. Driftsresultatet (EBIT) er steget med 62 procent til 162 mio. kr, hvilket glæder Lars-Peter Søbye, adm. direktør i Cowi.

"Vi har skabt et rigtigt godt resultat. Vi har haft fokus på at øge bundlinjen parallelt med omsætningen, og det er lykkedes her i første halvår – takket være vores initiativer for at forbedre driften, som vi satte i gang i 2017. På cash flow-siden er vi ikke nået i mål endnu, hvilket primært skyldes et par større internationale projekter, men vi har et godt afsæt for at indfri vores forventninger for hele året."

Det er opgaver som anlæg af en kunstig ø i Nordhavnen samt detailprojekteringen af fundamentet for en ny offshore vindmøllepark i Taiwan.

Cowi har bl.a. netop åbnet kontor i Singapore for at kunne ekspandere på det sydøstasiatiske marked.

Skagen Havn skal udvides igen

Myndigheder: Vi har håndteret boreplatforme korrekt