Nyt konsortium vil udvikle fremtidens containerskib

Flere spillere i den maritime industri går nu sammen i et konsortium med ambitionen om at skabe en ny standard for containerskibes miljømæssige effektivitet.

Samtidig vil konsortiet også udvikle en ny forretningsmodel for containersektoren, skriver finske Wärtsilä, der er et af de i alt syv medlemmer.

"Der er et presserende behov for at forholde sig til ineffektivitet og forbedre de forskellige forretningspraksisser i shippingindustrien. En enorm udfordring er, at ikke-optimerede valg og udnyttelsen af systemer ombord forhindrer præstationen og dermed også profitabiliteten. Det er et område, vi skal fokusere på," siger Stein Thorsager, der er salgschef for Mechant & Gas Carriers i Wärtsilä Marine Solutions, i en meddelelse.

Parterne vil etablere et team, hvor hvert medlem har en rolle i at udvikle og bygge et containerskib, der har den højest mulige effektivitet på alle områder, skriver parterne.

De andre selskaber i konsortiet er Zaitoun Green Shipping Ltd (ZGS), ZGS, MacGregor Finland Oy (MCG), der arbejder med lastesystemer, Carina Solutions (C4) med speciale i værdikæden, motorproducenten Winterthur Gas & Diesel (WinGD),Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment (MHI-MME), der leverer enegiløsninger og Gaztransport & Technigaz (GTT) med speciale i især LNG.

Rapport: Hver tredje reder bliver ikke klar til nye miljøkrav

Cargill vil mindske CO2-udledning med 15 pct. på to år