Antallet af sager med dårlig bunker har rundet 150 ifølge P&I klub

P&I klubberne følger den omsiggribende sag om dårlig bunker tæt, blandt fordi det er hos klubberne, at en del af regningen kan komme til at ende. En af klubberne, Standard Club, vurderer i en opdatering, at der nu er tale om 150 sager om dårlig bunker på globalt plan.

"Sagen om forurenede bunkerleverancer fra Houston-området tidligere i år fortsætter og er nu begyndt at sprede sig over hele verden. Lige nu har man ikke været i stand til at identificere kilden og omfanget af den forurenede bunker tilstrækkeligt. Klubben (Standard Club, red.) tager sig dagligt af en række sager, men der er angiveligt mere end 150 sager verden over, som har ramt forskelligt," hedder det i opdateringen på selskabets hjemmeside.

Problemet er blandt andet, at de gængse tests, som har betegnelsen ISO 8217, ikke fanger fenol og styren, som er de stoffer, der åbenbart er i spil i den dårlige bunker.

Til det kræves den såkaldte Multidimensional Gas Chromatography – Mass Spectrometry (GCMS) test, som rederne eller operatørerne imidlertid specifikt skal bede om at få foretaget.

Et andet problem ifølge Standard Club er, at der kun er få laboratorier, der har det nødvendige grej til at foretage den mere avancerede test. Og at det oftest tager mellem fem og femten dage af udføre testen. Dermed er køberne af bunker allerede i konflikt med de almindelige betingelser for levering af bunker, som lige nu skaber stor frustration i branchen, nemlig at man som regel skal klage inden for 15 dage, i nogle tilfælde 30 dage, hvis der er problemer med bunkeren.

Ifølge P&I klubben er der så meget pres på laboratorierne i Houston-området, at det tager op til fire-fem uger at få et resultat. Prisen per test ligger på omkring 1000 dollars.

