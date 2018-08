Hyundai Heavy sælger offshorefabrik fra

Sydkoreanske Hyundai Heavy Industries (HHI) har sat et tilsalgsskilt på offshorefabrikken Onsan, der producerer moduler til boreplatforme og boreskibe. Det skriver Fairplay.

Ifølge mediet har de manglende ordrer i offshoreindustrien betydet, at fabrikken ikke har haft noget at lave siden november 2016.

Salget kommer i en tid, hvor HHI havde varslet en midlertidig lukning af offshoreværftet i Ulsan, men valgte for nylig at flytte ordrer over til værftet for at bevare arbejdspladser, oplyste en talsperson. Det ændrer dog ikke på, at flere tusinde ansattes fremtid er i fare.

Tilbage i 2014 vandt værftet en ordrer til et projekt uden for Abu Dhabi, men siden da har værftet ikke vundet nogle kontraker på offshoreplatforme. Fabrikken Onsan havde 1000 ansatte, da markedet peakede.

HHI er ikke vendt tilbage til Fairplay med en kommentar.

