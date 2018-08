Wärtsilä investerer millioner i nyt tech-center

Den skandinaviske leverandør Wärtsila investerer 200 mio. euro i et nyt center for udvikling af teknologi i Finland.

Det såkaldte Smart Technology Hub bliver placeret i Vaskiluoto i Finland og skal være centrum for koncernens research og udvikling af nye produkter til oliebranchen og den maritime industri.

Centeret ventes at åbne i efteråret 2020 og herefter vil et større antal medarbejdere blive flyttet til den nye lokation. Eksterne partnere kan desuden blive inviteret inden for, skriver koncernen.

