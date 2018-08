Sydkoreansk værft kæmper med at sælge aktiver

Det sydkoreanske værft STX kæmper for at skaffe nok penge til at holde sig kørende, efter at staten reddede virksomheden på målstregen tidligere på året.

I april godkendte værftets største aktionær, statsejede Korean Development Bank, en redningsplan for værftet, som var betinget af, at det solgte en række aktiver for at finansiere selv.

Ifølge det sydkoreanske erhvervsmedie Pulse, så har det imidlertid vist sig sværere end forventet at sælge ud af aktiverne.

Godt nok er det lykkedes for gruppen at sælge sit værft i Frankrig efter langstrakte forhandlinger, hvor den franske præsident Emmanuel Macron også blandede sig i debatten.

Vi har problemer med at følge med flowet af ordrer på grund af pres på likviditeten, som er skabt af manglende salg af aktiver Jang Yoon-geun, CEO, STX

Men det er langtfra nok, erkender STX's topchef. Han fortæller, at det samtidig kniber med at færdiggøre de eksisterende ordrer og tiltrække nye bestillinger på skibe og offshorekonstruktioner.

"Vi har problemer med at følge med flowet af ordrer på grund af pres på likviditeten, som er skabt af manglende salg af aktiver," sagde topchef Jang Yoon-geun for nylig på et pressemøde.

"Jeg forventer, at salg af aktiver vil gøre os i stand til at tiltrække nye ordrer," sagde han ifølge Pulse.

Erhvervsmediet skriver, at STX sigter mod at sælge aktiver for cirka 232 mio. dollars. I øjeblikket har værftet desuden 15 skibe i ordrebogen, som skal bygges frem til oktober 2019.

