Nordisk værftskæmpe får overraskende stort minus

Et af Nordens største værfter, det Fincantieri-ejede Vard, har måttet realisere et væsentligt tab i årets første seks måneder, som følge af bl.a. afskrivninger og tab på valuta.

Det fremgår af værftes regnskab for første halvår 2018.

De første seks måneder af i år endte med et minus på 391 mio. norske kroner mod et minus i samme periode sidste år på 96 mio. kroner.

Af underskuddet i år blev alene de 295 mio. kr. realiseret i andet kvartal, som dermed i den grad var med til at trække resultatet ned.

Det er ikke ordrebogen, der er noget i vejen med, for den lå på 19 mia. norske kroner ved udgangen af halvåret i år mod 13 mia. kroner for et år siden.

Omsætningen steg med 34 pct. til 5,2 mia. kroner i årets første seks måneder. Men den højere aktivitet er også en af grundene til, at resultatet ikke kan følge med, fremgår det:

"Udgifter til materialer, underleverandører og andet blev på 2,26 mia. norske kroner i andet kvartal, hvilket var en stigning på 67 pct. fra 1,36 mia. norske kroner i andet kvartal 2017, imens lønninger og relaterede omkostninger blev på 636 mio. kroner i andet kvartal 2018, en stigning på otte pct. fra 587 mio. norske kroner i andet kvartal 2017. Det afspejlede dermed stigningen blandt underleverandører og ansatte, primært pga. den større aktivitet på værfterne i Rumænien og Norge."

Ejeren, den italienske værftsgigant Fincantieri, fik heller ikke et resultat, der kan kaldes imponerende. Værftsgruppen, der er blandt Europas sværvægtere, fik et beskendet overskud på 15 mio. Halvåret endte med et plus på 15 mio. euro. eller fire mio. euro mere end i samme periode i 2017.

Her er ordrebogen på hele 30 mia. euro, hvilket svarer til omsætningen i hele 2017 ganget med seks.

