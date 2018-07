Konkurrenters tal peger mod godt resultat for DSV

Den danske logistik- og transportkoncern DSV kommer formentlig med et godt resultat, når virksomheden inden længe fremlægger regnskab.

De seneste dages regnskaber fra flere af DSV's konkurrenter har set gode ud og giver grund til at være optimistisk på vegne, mener Alm. Brand Markets, efter at schweiziske Kuehne + Nagel torsdag morgen har leveret regnskab for andet kvartal.

Det viste vækst på både omsætningen og indtjeningen sammenlignet med samme kvartal sidste år.

"Generelt ser det volumenmæssigt ud til at komme ud til den positive side, samtidig med at indtjeningen lander inden for skiven af forventninger," skriver banken i en analyse.

"Generelt udtrykker de optimisme omkring udviklingen i andet halvår på trods af handelskonflikter. Vi så egentlig lidt samme billede fra Panalpina (som kom med regnskab onsdag, red.). Generelt ligger markedet til et positivt resultat fra DSV, hvor vi måske har været lidt mere forsigtige med vores forventninger på baggrund af globale fragtdata for andet kvartal."

Resultaterne fra Kuehne + Nagel kan dog indikere, at Alm. Brand Markets har været lidt for pessimistiske på vegne af DSV, som imidlertid også har kunnet se sin aktie blive solgt fra på grund af den seneste tids spændinger omkring handelskonflikten mellem USA og Kina.

"Men kommer der et godt regnskab, kan det tema hurtigt gå i glemmebogen på den korte bane i en aktie, som markedet generelt elsker. Vi er ikke begejstrede for aktien på den lange bane, men skal måske være knapt så negative på den korte bane," skriver Alm. Brand Markets.

Torsdag formiddag stiger DSV-aktien 0,8 pct. til 515,60 kr. På den måde lyder det foreløbige afkast for 2018 på 6 pct.

DSV aflægger regnskab for andet kvartal og derved også første halvår onsdag 1. august.

