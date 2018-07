Trump kræver lavere oliepriser af Opec

Den amerikanske præsident, Donald Trump, opfordrede onsdag Opec til at gøre en indsats for at holde benzinpriserne nede.

"Opec-monopolet må huske på, at benzinpriserne er steget, & at de gør meget lidt for at hjælpe. Om noget, driver de priserne højere, mens USA forsvarer mange af deres medlemmer for ganske få $'. Det skal være gensidigt. REDUCER PRISERNE NU!," skrev præsidenten på sin Twitter-profil.

Prisen på råolie krydsede tirsdag på et tidspunkt 75 dollars per tønde i USA, hvilket var første gang siden november 2014. Altså det højeste niveau i knap fire år.

Torsdag morgen er oliepriserne faldet en smule. En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 77,66 dollars mod 77,77 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 73,87 dollars mod 73,97 dollars onsdag eftermiddag.

Ifølge National Australia Bank, skyldes de stigende oliepriser blandt andet en aftale mellem Rusland og Opec tilbage i 2017, hvor parterne blev enige om at mindske produktionen for at presse priserne op, hvorefter et uforudset kollaps i den venezuelanske olieproduktion resulterede i et endnu større fald i olielagrene end ventet.

Op og ned

Olieprisen faldt dog tirsdag tilbage igen til 72,73 dollars per tønde, da Saudi Arabiens regeringskabinet lod forstå, at landet er parat til at anvende sin reservekapacitet for at modgå forandringer i udbuddet og efterspørgselsraten. Siden da kravlede prisen op igen.

Siden olien sidst lå omkring 75 dollars i november 2014, har prisen dykket flere gange, og den ramte i februar 2016 bunden i 26,21 dollars – altså en tredjedel af det nuværende prisleje – inden den igen begyndte at kravle opad.

Da Donald Trump den 20. januar 2017 blev sværget ind som USA's præsident, lå olieprisen dagen før i 51,37 dollars. Siden er prisen altså steget knap 45 pct.

