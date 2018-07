Scan Global køber op i Australien

Scan Global har overtaget den australske speditør Kestrel Freight & Customs d. 1. juli i år.

"Jeg er overbevist om, at Kestrel passer perfekt til Scan Global Australie med sin forretningsmodel og kundecentrerede tilgang. Kestral har vist en impornerende vækst i deres kerneaktiviteter, og opkøbet vil give os et bredere netværk og styrke voers services i det autralske marked," siger Raymond Thomas Street, der er direktør for Scan Global i Australien, i en meddelelse.

Scan Global ønsker ikke at oplyse nærmere om salgsprisen over for ShippingWatch.

Kestrel er specialiseret i spedition inden for mineindustrien, byggesektoren, olie- og gasindustrien og telebranchen.

