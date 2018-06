USA's olietop angriber Trump

På en olie- og gaskonference i Washington tirsdag tog flere topchefer det skarpe skyts i brug over for USA's præsident, Donald Trump, og hans handelskrig mod landets samhandelspartnere samt hans energipolitik.

Det skriver Bloomberg News.

Oliecheferne mener, at nye toldsatser kan true efterspørgslen på amerikansk olie og gas, og tariffer på stål kan desuden hæmme væksten i en af landets hurtigst voksende sektorer. Samtidig var der kritik af Trumps tanker om at hjælpe den kriseramte kulsektor og sektoren for atomenergi.

"Risikoen for handelskonflikt eller handelskrig begynder at veje ind på folks opfattelse af økonomisk vækst i fremtiden. Fra et efterspørgselssynspunkt, tror jeg, det er en risiko," sagde Mike Wirth, der er topchef i Chevron, ifølge nyhedsbureauet.

Oliesektoren har ellers tidligere rost Trump - blandt andet for skattereformen. Den fremhævede topchefen for Exxon Mobil, Darren Woods, som sidste år øgede sine planer om investeringer for 50 mia. dollars langs Golfkysten.

"Tidligere med skattereformen og dereguleringen, vi har set i USA, det har udbygget de projekter, vi planlagde at udføre for vort land. Det er stålintensive projekter. Når der kommer tariffer og trusler om handelskrig, så risikerer man at de projekter bliver mindre konkurrencedygtige og mindre attraktive," sagde Woods.

BP's topchef kritiserede samtidig Trump-administrationens plan om at hjælpe kulsektoren og atomkraft i USA.

"Vi ønsker ikke, at det kun skal gavne en af energiformerne; det skal være et konkurrencepræget marked, som virker," lød det fra Orlando A. Alvarez.

