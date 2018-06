Equinor og Microsoft indgår aftale om big data

Microsoft forpligter sig nu på at opføre to store datacentre i Norge. Det vil ske i henholdsvis Stavanger og Oslo og bliver i tæt samarbejde med et af Norges største selskaber, Equinor, tidligere Statoil.

De to selskaber har indgået en aftale i milliardklassen om datalagring og samarbejde, oplyser Equinor. Equinor vil benytte Microsofts cloudløsninger til dataopbevaring, mens Microsoft vil få adgang til Equinors it-afdeling og derved blive klogere på, hvilket nye løsninger et olie- og gasselskab, der også er i gang med en grøn omstilling, har brug for.

Det oplyser de to selskaber i en pressemeddelelse.

"Den hastige teknologiudvikling skaber nye muligheder, og samarbejdet muliggør en digital rejse mod at levere mere sikker og effektiv drift. Equinors ambition er at blive en digital leder inden for vores industri, og et clouddatacenter i Norge vil forenkle og fremskynde Equinors brug af cloudbaserede løsninger," siger Åshild Hanne Larsen, IT-direktør i Equinor, i en meddelelse.

Det strategiske samarbejde mellem Equinor og Microsoft er formuleret i en syvårig forbrugs- og udviklingsaftale til en værdi på flere hundrede millioner dollars, oplyser Equinor. Aftalen skal gøre det muligt at etablere innovative, cloudbaserede løsninger for energibranchen, og samtidig skabe nye, digitale forretningsmuligheder på tværs af de to selskaber.

Microsoft vil indtil videre ikke oplyse nærmere om de to datacentre, andet end at de altså vil blive placeret tæt på Oslo og Stavanger. De skal være i drift med Microsofts Azure-platform ved udgangen af næste år.

Equinor vil indtil videre fortsat drive egne datacentre, da flytningen vil tage mindst et par år.

I Danmark har Apple, Google og Amazon varslet, at de vil bygge datacentre de kommende år.

Equinor tildeler tre selskaber historisk store kontrakter

CMA CGM satser på kunstig intelligens

Blockshipping får ny partner i blockchain-projekt

Big data: Fantasiverden eller shippings redning?