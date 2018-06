Singapore strammer overvågning af bunkersnyd

Maritime and Port Authority of Singapore, MPA, vil nu sætte mere fokus på de leverandører, der forsøger at snyde ved at sælge off spec bunker i landet.

Overvågningen af bunkermarkedet skal strammes, skriver Platts.

"Som et førende bunker-knudepunkt arbejder MPA tæt sammen med interessenterne for at tilbyde bunker-kvalitetsforsikring gennem SS524 (Singpares standardspecifikationer for bunker, red.) og TR48 (kontrol med masseflowmetre, red.)," sagde en talskvinde for MPA i sidste uge om emnet.

Ifølge Platts har der været adskillige sager i Singapore de seneste måneder med leverandører, der har solgt off-spec olie, og flere sager end normalt de seneste par år.

Første LNG-drevne bunkerskib på vej til Singapore

Singapore afsætter millioner til fire maritime fokuspunkter

Singapore i ny salgsrekord af bunkerolie