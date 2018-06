Sydkoreansk værftsgruppe åbner for muligt salg

Den sydkoreanske værftsgruppe Daewoo Shipbuilding (DSME), der er blandt landets tre største skibsværfter, som de kommende år vil modtage massiv statsstøtte fra regeringen, er klar til at blive solgt.

Værftets ledelse har tidligere luftet den holdning, at tre store værftsgrupper er for meget i landet, og at tre derfor meget vel kunne blive til to. Det synspunkt kom igen i går, hvor CEO Jung Sung-Ieep holdt en tale om selskabets vækstmål.

"Mit ultimative mål er at gøre DSME til et attraktivt selskab, som andre selskaber vil være interesseret i at købe," sagde han ifølge Korea Joongang Daily.

De to andre store værftsgrupper er Hyundai Heavy Industries og Samsung Heavy Industries. Alle tre værfter har været igennem nogle hårde år med restruktureringer og økonomisk krise på grund af dalende ordrebøger.

