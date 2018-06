Karstensens Skibsværft etablerer værft i Polen

Skagen-værftet Karstensens Skibsværft etablerer sig nu i Polen med produktion af skibsskrog til større fiskefartøjer.

Via datterselskabet Karstensens Shipyard Poland etablerer værftet sig i landet med produktion, og målet er at blive en totalleverandør, hvilket blandt andet omfatter design, udrustning og konstruktion.

Det sker for at kunne blive mere uafhængig af eksterne parter, og det nye tiltag omfatter desuden en overtagelse af et produktionsanlæg fra Vistal Offshore i Gdynia. Disse faciliteter bliver overtaget til juli for en tre år lang leasing-periode.

"Det er godt for alle parter, at det hele er faldet på plads. Jeg er sikker på at vores investering i Polen er vigtig for at fortsætte vores vækst – også her i Skagen," udtaler adm. direktør og ejer Knud Degn Karstensen i en meddelelse, hvor det uddybes, at tiltaget i Polen ikke vil få betydning "i negativ retning" for hverken værftsproduktion eller antallet af ansatte i Skagen.

Indtil nu har Karstensens Skibsværft haft ti skibsingeniører og inspektører ansat i Polen. Med værftet forventes omkring 200 nye medarbejdere.

Skagen-værftet meldte om god aktivitet inden for nybygning, reparation og derudover arbejdet med større ombygninger i 2017, hvor omsætningen steg, og bundlinjen blev lidt mere end fordoblet.

Knud D. Karstensen, der i 1987 købte værftet af sin far, Niels D. Karstensen, er i dag adm. direktør for Karstensens Skibsværft.

