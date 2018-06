Sydkoreas DSME øger ordrebogen i 2018

Antallet af nye ordrer er steget for skibsværftet DSME i år, hvor ordrebogen er blevet markant mere fyldt i forhold til for blot et år siden.

Ifølge det sydkoreanske medie Yonhap har DSME indtil videre vundet ordrer for 3 mia. dollars i år, og det er ifølge mediet knapt en firedobling i forhold til 2017. På samme tidspunkt sidste år var der sikret opgaver for 810 mio. dollars.

Ifølge en talsmand har værftets finansielle status ændret sig under den igangværende restrukturering, mens at Jung Sung-leep, CEO og President, blev genvalgt til posten i sidste måned, skriver Yonhap.

Dermed har DSME nu nået 41 pct. af sit mål om at lande nye ordrer for 7,3 mia. dollars i år. Senest har værftet vundet ordrer på lng- og VLCC-skibe. Samlet set lyder ordrebogen på 22,4 mia. dollars for 96 skibe ifølge Yonhap.

DSME er også blevet valgt af HMM til at bygge syv af rederiets nye skibe med en kapacitet på hver 23.000 teu og med forventet levering i andet kvartal 2020.

