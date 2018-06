Norsk værft kaster håndklædet i ringen – ordrebogen er tom

Et norsk skibsværft har valgt at kaste håndklædet i ringen efter flere år med tab som følge af offshorekrisen.

Det norske medie Avisen Agder skriver, at værftet Simek lukker ned, da det ikke er lykkes at finde en løsning på de vedvarende økonomiske problemer.

Allerede i april opsagde værftet samtlige 150 medarbejdere, fordi ordrebogen var tom. Nu drejer værftet så nøglen om.

"Det har været tungt at drive de seneste år, og Simek har fået store tab. Det startede for alvor med leveringen af en mellemstor platformbåd i foråret 2015, hvor rederen løb fra kontrakten, og Simek måtte realisere et stort tab," siger direktør og ejer Øyvind Iversen til Avisen Agder, som bliver citeret i E24.

Simek-værftet har hjemme i Flekkefjord syd for Stavanger.

Værftet har tidligere bygget mange service-skibe til den norske olieindustri, men er ligesom mange andre leverandører blevet ramt hårdt af de besparelser, som sektoren lavede efter olieprisens pludselige fald fra midten af 2014.

