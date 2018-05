Dansk leverandør henter tidligere Wärtsilä-direktør

Den danske leverandør Hoyer Motors har hentet ny topchef, som kommer til fra Wärtsilä.

Selskabet skriver i en meddelelse, at det har ansat Henrik Sørensen som ny CEO. Har har senest været direktør for pumpedivisionen i Wärtsilä, hvor han har haft flere stillinger siden 2012.

"I Henrik Sørensen får vi en leder med omfattende erfaring fra nogle af Hoyers nøglesegmenter såsom Marine, Water & Wastewater og Olie & Gas. Han har et værdifuldt mix af kompetencer inden for strategi, salg, operations og lederskab, som alle er centrale elementer i forhold til at realisere vores ambitiøse vækstplaner. Derudover har han et motiverende drive, hvor status quo ikke er en mulighed, hvilket i høj grad matcher virksomhedskulturen hos Hoyer," udtaler bestyrelsesformand i Hoyer Group, Søren Ø. Sørensen.

Henrik Sørensen er uddannet civilingeniør og flere uddannelser inden for ledelse, skriver Hoyer Motors i meddelelsen. Han tiltræder i sit nye job 1. juni.

Hoyer Products har kontorer i Danmark, Europa og Asien og leverer motorer og udstyr til skibe.

Hoyer vinder markedsandele på japansk ydmyghed

Hoyer i fortsat europæisk vækst