Wallem Group skal finde ny topchef

Wallem Group med norske rødder og hovedsæde i Hongkong skal finde en ny topchef til at lede selskabet videre. Den nuværende CEO Simon Doughty har valgt at opsige sin stilling af personlige årsager, fremgår det af en meddelelse.

"Simon og hans kone har besluttet, at tiden er den rette til at forlade Hongkong og vende hjem til deres døtre og aldrende forældre," siger bestyrelsesformand for Wallem Group, Nigel Hill, i en meddelelse.

Inden turen tilbage til Storbritannien vil Simon Doughty dog forblive som CEO, indtil hans afløser er fundet.

Han har siddet i spidsen for den asiatiske shipmanager, der blev stiftet tilbage i begyndelsen af 1900-tallet af en norsk skibsmægler, i de sidste syv år og været en del af selskabet i 13.

