Bomin begynder at sælge lavsvovlsbunker i Europa

Bomin er nu helt klar med leverancer på lavsvovlholdigt brændstof, som bliver ekstra relevant for rederierne frem mod svovlkravenes indførsel 1. januar 2020.

Rederne kan nu købe ULSFO (ultra-low sulphur fuel oil) i de tre storhavne Amsterdam, Rotterdam og Antwerpen.

"ARA er en af de mest vgitige regioner for vores kunder med reel efterspørgsel på et fuldt spektrum af kvalitetsproukter, og salget af ULSFO vil sikre, at vi kan fortsætte med at tilbyde den energi, de har brug for, for at kunne leve op til brændstofforpligtelserne for alle deres operationer," siger Jan Christensen, der er head of global bunker operations i Bomin Group i en meddelelse.

Bomin opfordrer rederne til at sejle med lavsvovlholdigt brændstof allerede fra andet halvår af 2019 frem for at investere i andre løsninger som scrubbere eller begynde at sejle på LNG.

"Rederierne kan virkelig nyde godt økonomisk af at sejle med 0,1 pct. brændstof i andet halvår 2019 for at rense deres højsvovls-systemer, frem for at gøre dem rene eller skulle tørdokke før 2020 for at sikre overholdelse af 0,5 pct. svovlkravene i 2020. Uden rensning eller adskillige rejser på 0,1 pct. brændstof, risikerer rederne ikke at være klar til kravene til tiden."

