Efter mange års skuffelser rykker salget af miljøudstyr

Ordrerne har taget fart hos den norske leverandør af ballastvandudstyr Optimarin. I mange år har leverandørerne af miljøudstyr ellers set den ene skuffelse efter den anden med udskudte konventioner og manglende salg. Men det tyder på at have vendt nu.

Indtil videre er salget i årets første måneder gået så godt, at Optimarin har droppet sine oprindelige forventninger.

2017 var selskabets bedste år, forklarer CEO Tore Andersen, og derfor regnede han ikke med at overgå de tal så hurtigt. Ifølge selskabet er både ordrer og indkomsten steget med over 50 pct. målt år til år.

"(...) redere og operatører bliver nu presset til at træde i karakter med ratificeringen af IMO's konvention på ballastvand og behovet for at overholde den," siger han i en meddelelse.

Det bedste år

Sidste år solgte Optimarin mere end 60 systemer og har i år underskrevet kontrakter på yderligere 50. Det er bl.a. til norske Solvang og tyske Ahrenkiel.

"Ejere over hele verden er klar over, at de er under pres for at handle på denne store miljømæssige udfordring," siger Tore Andersen.

Også på retrofitmarkedet har Optimarin solgt systemer og godt 140 systemer er installeret. Tore Andersen forventer, at markedet vil fortsætte farten, og at selskabet vil underskrive flere rammeaftaler i løbet af kort tid.

Ballastvandsystem fra Optimarin.

"Selskabet er solidt med en positiv egenkapital på mere end 50 pct. og en stabil gruppe investorer, og fokuseret på at udforske det store potentiale fremadrettet. Vi forventer nu, at 2018 bliver det nye bedste år i vores forretning."

Ikke alle selskaber er kommet igennem de mange års ventetid. Sidste år gav et andet norsk selskab Oceansaver op, netop fordi tidsplanen for, hvornår skibe skal have installeret systemer til rensning af ballastvand, er blevet udskudt flere gange i løbet af de 13 år, reglerne har været vedtaget.

Udskydelse af regler for ballastvand knækker leverandør

Leverandør efter konkurs: "IMO's beslutning var meget skuffende"

Desmi Ocean Guard mindsker underskuddet

Producenter af scrubbere øjner ny finansiering til rederierne