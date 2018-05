Ny stor rigordre til Semco i Norge

Semco har fået en ny ordre på at opgradere beboelsesriggen Flaotel Victory.

Opgaven er vigtig for Semco, skriver Esbjerg-selskabet i en pressemeddelelse og ønsker ikke at oplyse ordrens størrelse i kroner og øre. Omfanget målt i beskæftigelse er, at ti personer er i gang med at planlægge opgaven. Når opgaven skal udføres, vil den beskæftige 150 mand i en måned, der skal arbejde på 70 projekter under opgraderingen af riggen.

Opgraderingen af riggen går i gang i begyndelsen af juni i år og skal udføres for ejeren Floatel International. Arbejdet skal gøre riggen klar til en opgave for Maersk i den britiske del af Nordsøen.

"Vi er glade for, at Floatel International har valgt os til opgaven. Ordren har stor betydning for Semco Maritimes rig-værft på Hanøytangen. Samtidig viser ordren, at den øgede aktivitet på markedet for rig-opgraderinger, som begyndte i 2. halvår af 2017, fortsætter. Det er bestemt positive signaler, der giver grundlag for optimisme i markedet," siger Senior Vice President Lars Skov, Semco Maritime Rig Projects i meddelelsen.

