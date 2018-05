KMD investerer i ny start-up med DFDS som testkanin

It-koncernen KMD har investeret i den danske start-up Scoutbase, som vil forbedre sikkerheden til søs. Det oplyser KMD i en meddelelse. Scoutbase er i gang med at udvikle et digitalt kommunikationsværktøj, som skal forebygge ulykker ombord og testes på DFDS's skibe.

KMD er med i udviklingen af det nye værktøj og har investeret gennem koncernens investeringsfond KMD Venture. I øjeblikket er der gang i mange interessante digitale projekter på det maritime område, mener Niklas Marschall, der er adm. direktør i KMD Venture.

"Et af de vigtige fokusområder er, hvordan digitalisering kan føre til en mere sikker og effektiv skibsfart. Derfor er vi glade for, at vi med investeringen i Scoutbase kan være med til at løfte en start-up virksomhed, som har et stort potentiale netop inden for det område," siger han i en meddelse.

Hvor stor en investering, der er tale om, ønsker selskabet ikke at uddybe, men Scoutbase har også fået støtte fra Den Danske Maritime Fond.

Bag den danske start-up står Mads Ragnvald Nielsen som adm. direktør sammen med medejerne Sebastian Nause-Blueml, Yassin Askar og Anders Bech Mellson.

"I dag findes der ikke en systematisk måde at afdække og håndtere større mængder af information om det daglige arbejde og det, som presser søfolkene på deres ydeevne. Derfor er det svært at skabe en dialog omkring løsningsmodeller, der kan hjælpe og forebygge disse udfordringer," siger Mads Ragnvald Nielsen i meddelelsen.

Ved at synliggøre problemstillingerne har vi mulighed for at være meget skarpere, når vi skal gøre noget ved dem, og vi behøver ikke at vente på, at ulykken sker for at lære. Mads Ragnvald Nielsen, adm. direktør i Scoutbase

Han forklarer, at Scoutbase vil synliggøre søfolkenes udfordringer og områder, hvor de oplever succes i hverdagen, så personalet på land har mulighed for at støtte operationerne til søs.

DFDS er involveret i både research- og pilotfasen og skal teste løsningen ombord på deres skibe. Og det giver god mening, mener Jakob Lynge, der arbejder med sikkerhed og sikring hos rederiet.

"Vi arbejder hele tiden på at forbedre os. Derfor kigger vi på muligheder for at forbedre og udvikle vores sikkerhed, så vi ikke kommer til skade. Vi er gået med i projektet, fordi vi synes, at det er interessant at undersøge, om man kan udvikle nogle nye værktøjer, som kan styrke den sikkerhed, der er på skibene endnu mere," siger han.

