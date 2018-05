Norske skibsværfter får mere i statsstøtte

Foto: Per Eide, Kleven

Den norske regering vil øge statsstøtten til landets skibsværfter, så den samlede samlede garantiramme for lån til skibsbygning kommer på op syv mia. norske kroner.

Det foreslår regeringen i et revideret budget, skriver E24.

Byggelånsgarantien, der nu udvides med to mia. norske kroner, dækker finansiering af nybygninger. Den statslige myndighed Giek garanterer for op til 50 pct. af et lån i byggeperioden, og det er ligegyldigt, om ejeren er norsk eller udenlandsk.

"For det maritime erhvervsliv har dette længe været efterspurgt, og det er en vigtig nyhed," siger erhvervsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Siden olieprisfaldet har mange norske værfter været i problemer og værfter som Vard, Kleven, Havyard og Fosen og Simek Havyard har benyttet sig af den statslige låneordning.

