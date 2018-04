NordLB skærer knap fem mia. af shippingportefølje

Det lykkedes den tyske shippingbank NordLB at vende tilbage til plus sidste år, efter at krisen i shipping efterlod banken med et stort underskud før skat i 2016 på 1,9 mia. euro.

I 2017 lød resultatet før skat på 195 mio. euro og et konsolideret overskud på 135 mio. euro, skriver banken i en meddelelse.

"Banken vendte tilbage til overskud og skubbede sin kapitalforhold op. Vi har også gjort meget hurtigere proces end planlagt med at reducere vores udlån til shippping. Og så tog vi det første vigtige skridt med at repositionere gruppen med en fuld integration af Bremer Landesbank i NordLB," siger Thomas Bürkle, der er bestyrelsesmand i banken.

I løbet af sidste år har banken skåret sine udlån til shipping ned fra 16,8 mia. euro til 12,1 mia. euro. NordLB havde hensættelser til lån på 986 mio. euro, hvilket primært skyldtes krisen i shippingindustrien, skriver banken.

"Med den løbende reduktion af shippingporteføljen vil vi fokusere på dårlige lån," siger Bürkle og henviser til non performing loans (NPL).

"Vi vil nedbringe NPL-porteføljen fra i dag 8,2 miia. euro til under fem mia. euro inden 2019."

NordLB noterer, at bankens shippingkunder er de eneste tabsgivende i gruppen.

"Aktiviteterne fokuserer på en reduktion af NPL-portefølhen. En sepert enhed blev etableret til det i midten af 2017. Særlige lavrisikofyldte og profitable nye forretningstransaktioner blev indgået på samme tidspunkt. Fokus er at ekspandere aktiviteterne i særlige tonnage segmenter og i krydstogt og færge," skriver banken.

