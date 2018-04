Rolls-Royce sælger styringssystemer til norsk rederi

Rolls-Royce skal levere styringssystemer til 13 færger ejet af det norske rederi Fjord1.

Systemerne kan få rederiets nye færger til at sejle automatisk, når de skal krydse fjorde på deres ruter med de såkaldte "autocrossing" systemer, der også er med til at nedbringe færgernes energiforbrug.

Systemerne kører automatisk uden indblanding af mennesker og er et skridt på vejen mod mere og flere autonome skibe, som Rolls-Royce ligesom blandt andre finske Wärtsilä meget gerne vil markere sig på. For nylig har Rolls-Royce også indgået et samarbejde med japanske MOL om autonome skibe.

"Vores passagerer vil blive en del af det mest miljøvenlige og moderne transportkoncept nogensinde set i de norske fjorde. Teknologien fra Rolls-Royce gør os i stand på at overholde det løfte," siger CEO i Fjord1 Dagfinn Neteland i en pressemeddelelse om ordren.

