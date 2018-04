Tidligere storværft på vej i betalingsstandsning

Anført af den statsejede udviklingsbank Korea Development Bank (KDB) er det sydkoreanske skibsværft STX Offshore & Shipbuilding lige nu på vej i betalingsstandsning, efter at fagforeningen har afvist en redningspakke, der bl.a. medfører en reduktion af ansatte med 75 pct.

Det skriver flere medier.

Før deadline udløb natten til tirsdag havde kreditorerne givet tilsagn om at holde værftet flydende i forhold til nybygninger, hvis fagforeningen selv bidrog til en redningsplan.

En talsmand for Korea Development Bank udelukker dog ikke helt muligheden for, at værftet kan overleve, selv om tidsfristen er overskredet, men det forudsætter stadig, at fagforeningerne accepterer de store besparelser.

"Planen er at lade retten afgøre værftets skæbne, men hvis fagfioreningen bl.a. acceptere en reduktion på 500 arbejdspladser kan kreditorerne hjælpe med at holde værftet i live," siger en talsmand til det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

STX Offshore var engang verdens fjerde største skibsværft målt i mængden af ordrer, og værftet var også i 2016 i betalingsstandsning.

