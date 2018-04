Selskab får beslaglagt bunkerskibe i Singapore

Mandag aften i denne uge blev fire bunkerbarges arresteret i Singapore, skriver Reuters med henvsining til landets højesteret. Bådene tilhører selskabet Vermont UM Shipping.

Ifølge advokatfirmaet Rajah & Tann, der står bag beslaglæggelsen, har selskabet ikke betalt kunden Maybank, som advokaterne repræsenterer, fortæller en anonym kilde til nyhedsbureauet. Hvor store kravene er, oplyser han ikke. Hverken advokaterne eller Vermont UM Shipping har svaret på Reuters henvendelser. Men selskabet har tråde til en nu lukket leverandør af bunker Vermont UM Bunkering, som er aktionær i Vermont UM Shipping, viser dokumenter fra myndigheder i Singapore.

I november blev bunkerselskabet og tre af dets ledende medarbejdere tiltalt for at have snydt flere kunder for mere end 50 mio. kr. over en periode på fem år. Ifølge Singapores anti-korruptionsenhed har selskabet, to direktører og en bunker manager bedraget kunderne ved at opkræve betaling for mere skibsbrændstof, end man rent faktisk har leveret og den påståede svindel løber op i otte mio. dollars.

Det fremgik af en meddelelse fra Corrupt Practices Investigation Bureau i Singapore.

Ifølge avisen Strait Times nægter selskabet sig skyldig i forholdene, som er begået mellem 2011 og 2016. I 2016 fik Vermont UM Bunkering frataget sin licens fra havnemyndighederne i Singapore.

Tre bunkerchefer tiltalt for millionsvindel mod kunder

To bunkerleverandører frataget licens i Singapore