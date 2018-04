Sydkoreas regering vil sælge storværftet DSME

Daewoo, et af de tre største værfter i Sydkorea, hvor Maersk Line fik bygget sine Triple E-skibe, skal have nye ejere. Det kom frem i denne uge, da den sydkoreanske regering præsenterede sin ventede femårsplan for landet værfts- og shippingindustri.

Når Daewoo (DSME) igen normaliserer sin drift, vil regeringen finde en ny ejer til andelen, som i dag ejes af den statsejede Korea Development Bank, sagde minister for handel, industri og energi Baek Woon-kyu ifølge Fairplay. Ministeren bekræftede dermed snakken om, at regeringen ønsker en ny struktur for landets værfter.

"Med hensyn til de tre værfter, efter at have overvejet en normalisering af ledelsen i DSME, markedforhold og værftets redningsplan, er salget af DSME blevet revideret," sagde ministeren.

I 2015 faldt DSME for alvor under krisen, mens omfattende svindel angiveligt fra den tidligere ledelse ledte til et tab på 2,8 mia. dollars. Den tidligere topchef fik i 2017 en fængselsdom på ti år, som blev reduceret til ni år efter en appelsag.

I samme år nåede værftet et overskud på 587 mio. dollars efter seks år med tab.

I denne uge lancerede den sydkoreanske regering planen for landets værftsindustri, der har været hårdt ramt af krisen. Blandt andet skal en fond støtte både rederier og værfter med finansiering af skibe. Specifikt vil Sydkorea lægge bestillinger på 140 tørlastskibe og 60 containerskibe, hvilket blandt andet omfatter megaskibe på over 20.000 teu, lød det.

