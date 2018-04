Mineselskaber rammes af optrappet handelskrig mellem Kina og USA

Metalpriser og aktier i mineselskaber lider under den optrapning, der er på vej i handelskrigen mellem USA og Kina.

Kina har varslet told på omkring 100 amerikanske varegrupper onsdag, efter at USA tirsdag aften varslede straftold på 25 pct. på over 1300 varegrupper fra Kina.

Kobberprisen falder med 2 pct., mens aktierne i mineselskaberne Anglo American falder 4,2 pct., Arcelomittal dropper 4,1 pct., og Antofagasta og Rio Tinto er over 3 pct. nede.

Kina er verdens største forbruger af kobber og står for over 40 pct. af efterspørgslen, skriver Financial Times. Landet er ligeledes den største producent af aluminium, der blandt andet bruges til sodavands- og øldåser.

I det brede europæiske aktieindeks Stoxx 600 er det da også mineselskaberne under et, der falder mest.

Onsdag eftermiddag ligger undergruppen i indekset til et fald på 2,8 pct.

Danske FLSmidth, der leverer udstyr til mineselskaberne, falder 1,9 pct. onsdag til 382 kr.

