Alfa Laval vinder stor ordre til olieplatform

I løbet af 2018 skal Alfa Laval levere blandt andet pumpesystemer til en olieplatform i Nordsøen for 170 mio. svenske kroner.

Nødgeneratorer er en af de andre ting, som ordren omfatter, og at Alfa Laval er med til at levere sikre løsninger, er vigtigt, lyder det fra Peter Leifland, der er chef for marinedivisionen i Alfa Laval.

"Sikkerhed er meget vigtigt på en offshore olieplatform, og vores udstyr spiller en vigtig rolle i at sikre pålidelige stødsystemer. Ordren bekræfter, at vi kan opfylde de høje standarder for sikkerhed for kunder i offshoreindustrien," siger han i en pressemeddelelse om ordren.

Marinedivisionen hos Alfa Laval, der blandt andet også er storleverandør til fødevareindustrien, har været presset i de senere år på grund af de svage markeder for shipping, der har resulteret i en lavere investeringslyst.

Større ordrebog

Ordrerne vendte dog så småt tilbage i 2017, hvilket betød at den samlede ordrebog for 2017 på marine i Alfa Laval blev større ind i 2016.

"2017 var for Alfa Laval præget af et bredt økonomisk opsving og en stabil stigning i efterspørgslen i de fleste sektorer. Fjerde kvartal var også karakteriseret af den positive udikling og resulterede i en periode stigning i ordreindtaget på 16 pct., hvilket var noget højere end forventet," skrev Alfa Lavals ledelse om hele regnskabet i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for 2017 i slutningen af januar 2018.

Om marinedivisionen lød det:

"Bestillingen af nye skibe på skibsværfterne steg med omkring 50 pct. sammenlignet med 2016. Det havde en betydelig effekt på ordreindtaget i marinedivisionen gennem året såvel som i fjerde kvartal, hvor et periodemæssigt opsving på 27 pct. viste sig."

Alfa Laval modtog i 2017 ordrer for 11,4 mia. svenske kroner i marinedivisionen, hvilket var en stigning fra 8,7 mia. svenske kroner i 2016

Resultatet i divisionen fulgte dog ikke samme tendens. Driftsresultatet lå i 2017 på 1,77 mia. svenske kroner mod 2,05 mia. svenske kroner i 2016.

Alfa Laval får godkendt system til nye krav for ballastvand

Alfa Laval sluttede 2017 af med flere ordrer til shipping

Ny leverandør af ballastvand får vigtig godkendelse i USA