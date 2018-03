MAN og Hyundai Heavy Industries i nyt testsamarbejde om LNG

Den tyske motorproducent MAN Diesel & Turbo har indgået et samarbejde med det sydkoreanske værft Hyundai Heavy Industries.

Samarbejdet er et joint venture, som skal arbejde på at teste såkaldt PVU-teknologi. PVU står for pump vaporizer unit og er den teknologi, som styrer LNG-brændstofs tryk og temperatur, inden det sendes i motoren.

"Gaspresset bliver kontrolleret via kontrol af det hydrauliske olieflow til pumpen, som sikrer en meget kvik og præcis kontrol og LNG-forsyningen til motoren," skriver MAN Diesel & Turbo i en meddelelse om selskabets eget produkt, der hedder ME-GI PVU.

Joint venturet mellem de to selskaber begynder efter planen at teste teknologien i begyndelsen af 2019.

